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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan, Buse Savaşkan’a tebrik

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Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan, Buse Savaşkan’a tebrik
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Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Olimpiyatlarda Türkiye’yi temsilen yarışan Kıbrıslı Türk Buse Savaşkan’ı tebrik etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ertuğruloğlu, kutlama mesajında “Yüksek atlama dalında anavatanımız Türkiye'yi Paris Olimpiyatları'nda temsil eden ve finale kalma başarısı gösteren Kıbrıs Türkü Buse Savaşkan’ı yürekten tebrik ediyor, finalde başarılar diliyorum. Buse’nin tarihi başarısı, gençlerimize ilham verecektir.” ifadelerine yer verdi.
 
 
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