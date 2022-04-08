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Dilekkaya’da çocuklar cimnastikle mutlu

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Dilekkaya’da çocuklar cimnastikle mutlu
KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğlu, Dilekkaya’da hizmete sunulan cimnastik salonunu ziyaret etti.
Dilekkaya’dakicimnastik çalışmalarını gözetleyen ve çocuklara antrenman yaptıran Hasan Sapsızoğlu ziyaretle ilgili olarak şu açıklamaları yaptı:
“Dilekkaya köyümüzdeki cimnastik salonumuza ziyarette bulunarak çocuklarımızla birlikte olma fırsatı buldum.
Çocuklarımızın kısa sürede büyük bir gelişim göstermiş olmaları ve mutlulukları bizleri çok mutlu etti. Çocuklarımızın gelişiminden ötürü antrenörümüz Selmin Tünelzade hocamıza çok teşekkür ederiz.
Kısa süre sonra açılışı tröenini yapmayı planladığımız salonumuza malzeme alınabilmesi için sponsor bulan Sabriye Sakallızade ve sponsor olarak büyük destek veren Sonay – Kamil Sakallızade çifti ile Dilekkaya Köy Kooperatifine çok teşekkür ederiz.
Yeni aletlerimizin alınmasıyla köyümüzdeki çocuklarımız hak ettikleri ortamlarda cimnastik yapmalarını sağlayacağız.”
 
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