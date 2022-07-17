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Dilekkaya’da cimnastik coşkusu yaşandı

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Dilekkaya’da Cimnastik Federasyonunun 27. salonu olan Muhittin Tüzel Cimnastik Salonu hizmete girerken açılış töreninde gösteriler yapan cimnastikçiler dakikalarca alkışlandılar

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Dilekkaya’da cimnastik coşkusu yaşandı
KKTC Cimnastik Federasyonunda, Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, maddi olanaksızlıklara rağmen icraatlarına devam ediyor.
Cimnastik Federasyonunun, cimnastik sporunu tüm ülke geneline yayma hedefiyle çıkılan yolda hizmete koyduğu cep salonlardan biri Dilekkaya’da açıldı. Bölgenin önemli isimlerinden Muhittin Tüzel’in isminin verilerek faaliyete açılan Dilekkaya Muhittin Tüzel Cimnastik Salonu, KKTC Cimnastik Federasyonunun 27. salonu oldu.
Dilekkaya Muhittin Tüzel Cimnastik Salonunun resmi açılış törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, CTP milletvekilleri Dr Sıla Usar ile Fide Kürşat, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Dilekkaya muhtarıAhmet Çeliker Menteşoğulları,KKTC Cimnastik Federasyonu başkanıHasan Sapsızoğlu ve kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.
Muhittin Tüzel Cimnastik Salonunun açılış kurdelesini ise
Lefkoşa Cimnastik Kulübü, Akdoğan Body Form Cimnastik Kulübü ve Dilekkaya Muhittin Tüzel Cimnastik Kulübü cimnastikçilerinin açılış töreninde yaptıkları gösteriler ise büyük beğeni toplarlarken, cimnastikçiler dakikalarca alkışlandılar. Gösteriler sonunda ise her çocuğa madalyaları takıldı.
 
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