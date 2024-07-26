Dilekkaya Spor Kulübü lokali son aşamada

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin, Dilekkaya Spor Kulübü lokal projesi tamamlanıyor.
Değirmenlik Akıncılar Belediyesinden verilen bilgiye göre, Belediyenin yürüttüğü, Kulübe ait lokalin inşaat çalışmaları bitiyor. Tesisin yakın zamanda hizmete gireceği belirtildi.
Değirmenlik Akıncılar Belediyesi konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin Dilekkaya Spor Kulübü Lokali projesinde son aşamaya gelindi.
Yeni tesisimiz yakın zamanda hizmete girecek.
Değirmenlik Akıncılar beldesi için çalışmaya, üretmeye ve hizmet kalitesini ileriye taşımaya devam edeceğiz.”
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