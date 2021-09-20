banner583
2021 Emmy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu
2021 Emmy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu
70 0
38 0
 
Ayşe Gürpınar gururumuz oldu
Ayşe Gürpınar gururumuz oldu
80 0
Lefkoşa’da kazanan Bulutoğluları
Lefkoşa’da kazanan Bulutoğluları
12 0
3.Limasol Sigorta Rallisi’nin ilk gün lideri Fahri-Tan ikilisi
3.Limasol Sigorta Rallisi’nin ilk gün lideri Fahri-Tan ikilisi
23 0
2021 Ford Fiesta Van, süperminiyi andırıyor
2021 Ford Fiesta Van, süperminiyi andırıyor
13 0
Buse’nin ölüm nedeni akciğerlere pıhtı atması
Buse’nin ölüm nedeni akciğerlere pıhtı atması
161 0
banner661

Deplasman fırtınası! 39 yıllık rekor…

banner476

Bordo-mavililer rakiplerinin evinde oynadığı son 20 maçta 11 galibiyet ve 9 beraberlikle mağlubiyet yüzü görmedi. 1981-82 yılları arasındaki kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı.

banner666
Deplasman fırtınası! 39 yıllık rekor…
 
 

SÜPER Lig'in 5. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup eden Trabzonspor, zirve takibini kayıpsız sürdürdü. Bordo-mavililer 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puana ulaşırken dış sahadaki yenilmezliğini de 20 maça çıkararak tarihi bir başarıyı egale etti. Rakiplerine konuk olduğu son 20 mücadelede 11 galibiyet ve 9 beraberlik elde eden Trabzonspor, 1981-82 yılları arasındaki kulüp tarihinin en uzun serisini yakalamış oldu.

SON YENİLGİ NEWTON'LA

KARADENIZ ekibi deplasmandaki son yenilgisini ise geçen sezonun 6. haftasında Fenerbahçe'ye karşı 3-1'lik sonuçla almıştı. O tarihte takımın teknik direktörü olan Eddie Newton'ın ardından 8. haftada Alanya deplasmanına İhsan Derelioğlu yönetiminde çıkılmış
ve 1-1'lik beraberlik alınmıştı. Trabzon, Abdullah Avcı ile birlikte 19 deplasman maçında 11 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.

KOMŞUDA MANŞETLERDE

ATTIĞI golle Kasımpaşa deplasmanında Trabzonspor'a 3 puanı getiren Anastasios Bakasetas, ülkesi Yunanistan'da gazetelerin manşetlerinde yer aldı. Bu sezon 9 resmi maçta 3 gol ve 5 asistle 8 kez skor katkısı veren 28 yaşındaki orta saha için Sportime, “Tassos Bakasetas harika bir formda. Kasımpaşa maçının kaderini ceza sahası dışından müthiş bir şutla belirledi” ifadelerini kullandı.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.