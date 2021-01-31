Denizlispor galibiyeti hatırladı

Teknik direktör Yalçın Koşukavak ile yollarını ayıran Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe'yi konuk etti.
İki Ege ekibinin mücadelesinde Yukatel Denizlispor, Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Denizlispor'a galibiyeti getiren goller 41. dakikada Recep Niyaz ve 79. dakikada Muris Mesanovic'den geldi. Göztepe'nin maçtaki tek golünü 69. dakikada Marko Mihojevic kaydetti.
Bu sonuçla ligde üst üste 7 maçtır kazanamayan Denizlispor bu galibiyetle puanını 17 yaptı. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde çıktığı ilk maçta Beşiktaş'a mağlup olan Göztepe, bu maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı ve 25 puanda kaldı.
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