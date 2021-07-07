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Deniz, Arıklı'ya teşekkür etti

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Deniz, Arıklı'ya teşekkür etti
Badminton Federasyonu başkanı Fırat Deniz,sporun bağlı olduğu Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı'yı ziyaret etti.
Badminton Federasyonunun gelişmesi ve büyümesi hakkında Bakan Erhan Arıklı'ya bilgi veren başkan Fırat Deniz, yakın zamanda yapılan Air Badminton tesisinin ülke gençliğine kazandırılması ve tesisin açılışında verdiği destekten dolayı bakan Erhan Arıklı ve ekibine teşekkür etti.
Fırat Deniz ziyarette Erhan Arıklı’ya Air Badminton tesisinin açılında çektikleri bir fotoğrafın çerçeveletilmiş halini de takdim etti.Fırat Deniz’in ziyaretinde Spor Dairesi Genel Yönetim kurulu başkanı Mete Topcu da eşlik etti.
 
 
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