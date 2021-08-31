Demir yumruk kampta

Milli boksörü Metin Turunç, İstanbul’da 3 Eylül’de Özbek rakibi ile yapacağı boks müsabakasını kazanıp, kemere bir adım daha yaklaşmak için kampa girdi

İstanbul’da 3 Eylül’de yapacağı boks müsabakasına hazırlanan KKTC milli boksörü Metin Turunç kampa girdi.

Müsabaka öncesi son antrenmanını antrenörü Dindar Gölçek ile yapıp kampa giren Turunç, 2 Eylül sabahı İstanbul’daki müsabaka için adadan ayrılacak. Son idmanda hırslı ve arzulu olan Turunç, İstanbul’daki müsabakayı da kazanıp kemere bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Gölçek: Hazırlıklarımızı tamamladık

Milli boksör Metin Turunç’un antrenörü Dindar Gölçek idman sonrasında yaptığı açıklamada tüm hazırlıklarını tamamladıklarını İstanbul öncesinde 1 günlük kampa gireceklerini belirtti. Metin’in İstanbul’daki müsabaka öncesi rahat, tempolu ve planladıkları gibi çalıştığını söyleyen Dindar Gölçek, artık maç saatini beklemeye koyulduklarını söyledi. Metin’in maça hazır olduğunu İstanbul öncesi çok iyi çalıştığını belirten Gölçek, artık İstanbul’da ki 3 Eylül akşamını beklediklerini ifade etti. Metin’in rakibinin müsabaka günü belli olacağını, ancak Özbekistan uyruklu bir sporcu olacağını söyleyen Dindar Gölçek, kendilerinin rakipten daha çok müsabakayı düşündüklerini söyledi.

Kemere bir adım daha yaklaşmak için doğru zamanda doğru işler yapıp Ukrayna ve Arnavutluk’tan döndükleri gibi zaferle dönmek istediklerini belirten antrenör Dindar Gölçek, İstanbul’da yapılacak olan müsabakanın farklı ortam ve çok farklı atmosfere sahne olacağını sözlerine ekledi.



