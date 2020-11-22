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Değirmenlik’te cimnastik çalışmaları başladı

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Cimnastik Federasyonu ile Değirmenlik Belediyesi arasındaki işbirliği içerisinde, 4 – 9 yaş grubu çocuklarla gerçekleştirilecek olan cimnastik eğitimlerine kayıtlar başladı

Değirmenlik’te cimnastik çalışmaları başladı
Cimnastik Federasyonu ile Değirmenlik Belediyesi arasındaki işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek olan cimnastik eğitimlerine kayıtlar başladı.
Cimnastik Federasyonundan konu ile ilgili olarak şu açıklama yapıldı:
“Cimnastik Federasyonu olarak 3 ile 13 yaş arasındaki çocuklarımıza spor sevgisi ile düzenli spor yapma alışkanlığı kazandırarak, sağlıklı bireyler ile sağlıklı nesiller yetiştirmek en büyük ideallerimizden birisidir. Çocuklarımızda, özgüven, denge, cesaret ve beyin-kas koordinasyonunu sağlamak, küçük yaştaki çocuklarımızı tablet, akıllı telefon, bilgisayar ve televizyon bağımlılığından esaretinden kurtararak onları spor salonlarına kazandırmayı ana amaç olarak benimsemiş ve bu yöndeki çalışmalarımıza ilk andan itibaren hız vermiş bulunmaktayız.
Cimnastik sporumuzu ada geneline yaymak için attığımız tohumlar meyvelerini vermeye başladı. Değirmenlik Belediyesi’nin sağladığı imkanlarla Değirmenlik bölgemiz için ders kayıtlarımız başladı. 4 – 9 yaş grubu çocuklarımıza verilecek cimnastik eğitimlerimiz, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılacak.”
 
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