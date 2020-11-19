Değirmenlik bölgesi cimnastikle buluşuyor

Değirmenlik Belediyesi ile Cimnastik Federasyonu işbirliğinde, Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde 4-9 yaş arası çocuklara “Temel Cimnastik Eğitimi”verilecek

Değirmenlik Belediyesi, Cimnastik Federasyonu ile işbirliğindecimnastik sporunu Değirmenlik bölgesine getirdi.

4-9 yaş arası çocuklara verilecek “Temel Cimnastik Eğitimi”, 2 Aralık Çarşamba günü, Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde başlıyor.

KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ve Spor Koordinatörü Basri Aydoğan, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’i ziyaret etti. Nezaket amaçlı gerçekleşen ziyarette, belediye ve Cimnastik Federasyonu işbirliğinde başlatılacak olan “Temel Cimnastik Eğitimi” görüşüldü. Ziyarette Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Sorumlusu Laika Çakır da hazır bulundu.

KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in desteği sayesinde bölgede büyük eksikliği olan cimnastik sporunun belde halkıyla buluşacak olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Karavezirler’e de teşekkürlerini sundu.

Başkan Ali Karavezirler ise konuşmasında, bölge halkına hizmet vermekten mutluluk duyduğunu belirterek, KKTC Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu ve Spor Koordinatörü Basri Aydoğan’a katkılarından dolayı teşekkür etti.

Karavezirler, kötü alışkanlıklardan uzak durma ve sağlıklı beslenme adına, bölge gençliğine her türlü hizmeti vermeye devam edeceklerinin de altını çizdi.

