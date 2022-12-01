DAÜ’de personele yönelik Futsal Turnuvası düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından DAÜ personeline yönelik olarak düzenlenen Futsal Turnuvası, 8 takımın katılımıyla, DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda gerçekleştirildi. Turnuvaya Spor İşleri A Takımı, Spor İşleri B Takımı, Teknik İşler Takımı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Takımı, DAÜ TV Takımı, Rektörlük Takımı, DAÜ-KOOP Takımı ile Güvenlik Takımı katıldı. Oynanan grup maçlarının ardından her gruptan ikişer takım yarı final oynama hakkı kazandı. A Grubu’nda Teknik İşler Takımı ve Sağlık Bilimleri, B Grubu’nda ise Spor İşleri B Takımı ile Güvenlik Takımı yarı final oynamaya hak kazanan takımlar oldu.Oynanan ilk yarı final müsabakasında Güvenlik Takımı ile Teknik İşler Takımı 1-1 berabere kaldı ve finale çıkan takım penaltıların ardından Güvenlik Takımı oldu. Diğer yarı final müsabakasında ise Spor İşleri B Takımı ile Sağlık Bilimleri Takımı karşı karşıya geldi. Spor İşleri B Takımı bu müsabakadan 2-1 galip gelerek finalde Güvenlik Takımı’nın rakibi oldu. Büyük bir çekişmeye sahne olan final müsabakasında Spor İşleri B Takımı’nı 3-2’lik skorla mağlup etmeyi başaran Güvenlik Takımı turnuvada şampiyonluğa ulaştı. Teknik İşler Takımı ile Sağlık Bilimleri Takımı arasında oynanan üçüncülük müsabakasının galibi ise 3-1’lik skorla Teknik İşler oldu.Final müsabakalarının ardından başarılı takımlara ödülleri DAÜ Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu ile İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serhan Şensoy tarafından takdim edildi.