DAÜ-SAYMER’de tedavi gören sporcu Ersen Reynar şampiyon oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlıklı Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAYMER) bünyesinde faaliyet gösteren Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün Sporcu Sağlığı Ünitesi'nde tedavi gören Ersen Reynar, büyük bir başarıya imza attı. Omuz eklemindeki Bankart hasarı sonucu operasyon geçiren Reynar, tedavi sürecinin ardından 2. Şampiyon Melekler Beach Voleybol Turnuvası'nda U17 kategorisinde birincilik elde etti.

Ersen Reynar, Kasım 2023’te geçirmiş olduğu Bankart operasyonunun ardından 6 ay boyunca DAÜ Sporcu Sağlığı Ünitesi'nde yoğun bir tedavi programına tabi tutuldu. Rehabilitasyon süreci boyunca Doç. Dr. Berkiye Kırmızıgil ve Uzman Fizyoterapist Merve Paksoy başta olmak üzere sporcu sağlığı ünitesinde görevli fizyoterapistlerle çalışan Reynar, sağlığına kavuşarak voleybol sahalarına geri döndü. Tedavi sürecinin ardından Reynar Lefkoşa’da gerçekleşen 2. Şampiyon Melekler Beach Voleybol Turnuvası’nda U17 kategorisinde birinci olarak şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Ersen Reynar, elde ettiği bu büyük başarıyı paylaşmak üzere kupası ile birlikte DAÜ Sporcu Sağlığı Ünitesi'ni ziyaret etti. DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sporcu Sağlığı Ünitesi tarafından yapılan açıklamada “Sporculara en iyi hizmeti sunmaya ve başarılarına katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Ersen Reynar'ın bu büyük başarısı için tebrik eder, spor kariyerinde başarılarının devamını temenni ederiz. Tüm sporcularımıza sağlık ve başarı dolu günler dileriz” ifadelerine yer verildi.

