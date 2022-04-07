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DAÜ Okçuluk Kulübü 3D Arazi Yarışması’ndan madalyalarla döndü

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DAÜ Okçuluk Kulübü 3D Arazi Yarışması’ndan madalyalarla döndü
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü bünyesinde yer alan DAÜ Okçuluk Kulübü, geçtiğimiz günlerde Alsancak Doğa Parkı’nda gerçekleşen 3D Arazi Yarışması’ndan madalyalarla döndü. Yarışmada 10 farklı hedefe üçer ok atılarak seriler tamamlandı. Yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Okçuluk Federasyonu Eğitmenlerinden Iraz Yücesoylu yönetiminde katılan DAÜ Okçuluk Kulübü sporcularından, DAÜ Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi Erkan Tuna, Makaralı Genç Erkekler kategorisinde altın madalya kazandı. DAÜ Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi Ahmet Sarp Özışık Olimpik Büyük Erkekler kategorisinde gümüş madalyanın sahibi olurken, DAÜ Hukuk Fakültesi 2. Sınıf Öğrencisi Varol İlker Ersalan bronz madalya kazandı. Olimpik Büyük Kadınlar kategorisinde ise DAÜ Eczacılık Fakültesi 2. Sınıf Öğrencisi Bera Nur Yavuzeş bronz madalya elde etti.
 
 
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