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DAÜ Deniz Tesisleri’nde EMU AQUATHLON yarışması yapılacak

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DAÜ Deniz Tesisleri’nde EMU AQUATHLON yarışması yapılacak
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü ve Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu iş birliği ile ilk kez gerçekleştirilecek olan EMU AQUATHLON yarışması, 15 Ağustos 2021 Pazar günü, saat 07:00’de, DAÜ Deniz Tesisleri’nde (Beach Club) yapılacak. 2.5 kilometre koşu - 1 kilometre yüzme - 2.5 kilometre koşu şeklinde düzenlenecek olan EMU AQUATHLON yarışmasının başlangıç ve bitişi DAÜ Beach Club’da olacak. Tüm halkımıza açık olan yarışmaya katılmak isteyen erkek ve kadın sporcular, 14 Ağustos 2021 Cumartesi gününe kadar https://tinyurl.com/uv9y9vuw linkinden başvuru yapabiliyor.
 
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