Damada milli temas heyecanı

Dünya Dama Federasyonunun organize ettiği Uluslararası Çapraz DamaTurnuvasına, KKTC Dama Milli Takımı ilk kez katıldı.

Uluslararası Çapraz Dama Turnuvasında Portekiz ile ilk milli maçına çıkan KKTC Dama Milli Takımı, Covid 19 pandemisinedeniyle maçlarınıonline olarak yaptı. Milli takımımızda oyuncu olarak Behcet Çelebi, Mustafa Bladanlı, Veli Balcı, Niyazi Öztoprak ve Hüseyin Varoğluyer aldı.

Milli maç Lefkoşa saati ile 19:30’da Dünya Dama Federasyonu turnuva sayfasından canlı olarak yayınlandı.

