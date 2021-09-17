Dairelerde ilk hafta tamamlandı

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda ilk hafta maçları tamamlandı.

8 takımın mücadele edeceği turnuvada her takım ilk maçını yapmış oldu.11 yıl önce organize edilmeye başlanan turnuva son 8 yıldır merhum iş insanı ve sporsever Hasan Ramadan Cemil adına organize ediliyor. Turnuva Göçmenköy’de Aslan Bıçaklı Halı Sahası’nda devam ediyor. İbrahim Özsoy tarafından organize edilen turnuvanın açılş maçındabaşlama vuruşunu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptı.

Baştan sonra çekişmeli geçen ilk hafta karşılaşmalarında bol gollü maçlar izlendi.Alınan sonuçlar ve program şöyle:

TOPLU SONUÇLAR

Devlet Hastanesi-Telefon Dairesi: 6-4

Cezaevi-Öğretmenler: 7-5

Din İşleri-Orman Dairesi: 6-7

Gelir ve Vergi Dairesi-KKTC Meclis: 6-1

PUAN DURUMU

Takımlar O G B M A Y P AV.

1.Gelir Vergi Dairesi 1 1 0 0 6 1 3 5

2.Merkezi Cezaevi 1 1 0 0 7 5 3 2

3.Devlet Hastanesi 1 1 0 0 6 4 3 2

4.Orman Dairesi 1 1 0 0 7 6 3 1

5.Din İşleri 1 0 0 1 6 7 0 -1

6.Telefon Dairesi 1 0 0 1 4 6 0 -2

7.Öğretmenler 1 0 0 1 5 7 0 -2

8.KKTC Meclis 1 0 0 1 1 6 0 -5

2. HAFTANIN PROGRAMI

21 Eylül Salı

Saat 19.00 Orman Dairesi-Devlet Hastanesi

Saat 20.00 KKTC Meclis-Din İşleri

22 Eylül Çarşamba

Saat 19.00 Telefon Dairesi-Merkezi Cezaevi

Saat 20.00 Öğretmenler- Gelir Vergi Dairesi

