Dairelerde heyecan sürüyor

KKTC’deki bakanlıklar ve bağlı olan dairelerin katılımı ile gerçekleşen halı saha futbol turnuvasında dördüncü hafta maçları devam ediyor. Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvasında dördüncü haftanın ilk maçları A Grubu’nda oynandı.
Grupta kayıpsız lider olan Merkezi Cezaevi, rakibi Jeoloji Maden Dairesi’nin sahaya çıkmaması ile haftayı hükmen galip kapattı. Cezaevi’nin en yakın takipçisi Turizm Bakanlığı Karayolları Dairesi’ni 12-1 mağlup ederek takibini sürdürdü. Grubun diğer maçında Gümrük Dairesi, güçlü rakibi Devlet Piyangoları’nı 5-2 mağlup ederek 3 puanı alan taraf oldu.
Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda her pazartesi ve çarşamba akşamı oynanan maçlarla gerçekleşen Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda B Grubu maçları 18 Kasım Çarşamba akşamı oynanacak.
Turnuvanın 5.hafta maç sonuçları, günün programı ve puan durumları şöyle:
A GRUBU
Jeoloji Maden Dairesi-Merkezi Cezaevi: 0-3 (H)
Gümrük Dairesi-Devlet Piyangoları: 5-2
Turizm Bakanlığı-Karayolları D.:12-1
18 Kasım Çarşamba
B GRUBU
Saat 18.00: Elektrik Kurumu-Devlet Hastanesi
Saat 19.00: Din İşleri-Tarım Bakanlığı
Saat 20.00: Vergi Dairesi-Haspolat Cezaevi
A GRUBU O G B M A Y P AV.
1.Merkezi Cezevi 4 4 - - 48 5 12 43
2.Turizm Bakanlığı 4 3 1 - 32 11 10 21
3.Gümrük Dairesi 4 3 - 1 18 13 9 5
4.Devlet Piyangoları 4 2 - 2 21 25 6 -4
5.Jeoloji Madem D. 5 1 1 3 11 28 4 -17
6.Cengiz Topel Hast. 4 1 - 3 14 25 3 -11
7.Karayolları Dairesi 4 0 0 4 12 37 0 -25
B GRUBU O G B M A Y P AV.
1.Gelir ve Vergi D. 3 3 - - 33 9 9 24
2.Tarım Bakanlığı 3 3 - - 30 6 9 24
3.Haspolat Cezaevi 4 2 1 1 22 14 7 8
4.Devlet Hastanesi 3 2 - 1 23 21 6 2
5.Elektrik Kurumu 4 1 - 3 7 18 3 -11
6.Din İşleri Başk. 3 0 1 2 12 16 1 -4
7. İhtiyat Sandığı 4 - - 4 12 55 0 -43
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