Dairelerde heyecan sürecek

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda üçüncü hafta maçları Salı ve Çarşamba akşamı oynanacak.

İkinci hafta maçları sonunda Gelir ve Vergi Dairesi lider durumda yer aldı. Turnuva Göçmenköy’de Aslan Bıçaklı Halı Sahası’nda devam ediyor.

Program şöyle:

3. HAFTA PROGRAMI

28 Eylül Salı

Saat 19.00 Din İşleri Öğretmenler

Saat 20.00 Merkez Cezaevi-Devlet Hastanesi

29 Eylül Çarşamba

Saat 19.00 Gelir ve Vergi Dairesi-Telefon Dairesi

Saat 20.00 KKTC Meclis-Orman Dairesi

