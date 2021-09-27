Dairelerde heyecan sürecek

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda üçüncü hafta maçları Salı ve Çarşamba akşamı oynanacak.
İkinci hafta maçları sonunda Gelir ve Vergi Dairesi lider durumda yer aldı. Turnuva Göçmenköy’de Aslan Bıçaklı Halı Sahası’nda devam ediyor.
Program şöyle:
3. HAFTA PROGRAMI
28 Eylül Salı
Saat 19.00 Din İşleri Öğretmenler
Saat 20.00 Merkez Cezaevi-Devlet Hastanesi
29 Eylül Çarşamba
Saat 19.00 Gelir ve Vergi Dairesi-Telefon Dairesi
Saat 20.00 KKTC Meclis-Orman Dairesi
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