Dairelerde hedef finaller

Hasan Ramadan Cemil Daireler Turnuvası’nda son maçlar oynanırken, ilk dörde kalan takımlar finallerde mücadele edecek

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda 6. maçlar tamamlanırken, Gelir ve Vergi Dairesi 18 puanla son maça lider girdi.

Son maçların ardından ilk dörde kalan takımlar finallerde mücadele edecek. Göçmenköy’de Aslan Bıçaklı Halı Sahası’nda oynanan turnuvada final karşılaşması 4 Kasım’da oynanacak.

PUAN DURUMU

Takımlar O G B M A Y P AV.

1.Gelir Vergi Dairesi 6 6 0 0 44 14 18 30

2.Merkezi Cezaevi 6 5 0 1 34 19 15 15

3.Öğretmenler 6 4 0 2 47 38 12 9

4.Devlet Hastanesi 6 3 1 2 36 28 10 8

5.KKTC Meclis 6 2 1 3 27 32 7 -5

6.Din İşleri 6 2 0 4 31 48 6 -17

7.Orman Dairesi 6 1 0 5 14 29 3 -15

8.Telefon Dairesi 7 0 0 7 24 55 0 -33

ALINAN SONUÇLAR

Devlet Hastanesi-Meclis: 6-6

Merkezi Cezaevi-Din İşleri: 8-5

Meclis-Telefon Dairesi: 5-3

SON MAÇLARIN PROGRAMI

26 Ekim Salı

Saat 19.00 Öğretmenler-Devlet Hastanesi

27 Ekim Çarşamba

Saat 19.00 Din İşleri-Gelir ve Vergi Dairesi

Saat 20.00 KKTC Meclis-Merkezi Cezaevi

