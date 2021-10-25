Dairelerde hedef finaller

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda 6. maçlar tamamlanırken, Gelir ve Vergi Dairesi 18 puanla son maça lider girdi.
Son maçların ardından ilk dörde kalan takımlar finallerde mücadele edecek. Göçmenköy’de Aslan Bıçaklı Halı Sahası’nda oynanan turnuvada final karşılaşması 4 Kasım’da oynanacak.
PUAN DURUMU
Takımlar O G B M A Y P AV.
1.Gelir Vergi Dairesi 6 6 0 0 44 14 18 30
2.Merkezi Cezaevi 6 5 0 1 34 19 15 15
3.Öğretmenler 6 4 0 2 47 38 12 9
4.Devlet Hastanesi 6 3 1 2 36 28 10 8
5.KKTC Meclis 6 2 1 3 27 32 7 -5
6.Din İşleri 6 2 0 4 31 48 6 -17
7.Orman Dairesi 6 1 0 5 14 29 3 -15
8.Telefon Dairesi 7 0 0 7 24 55 0 -33
ALINAN SONUÇLAR
Devlet Hastanesi-Meclis: 6-6
Merkezi Cezaevi-Din İşleri: 8-5
Meclis-Telefon Dairesi: 5-3
SON MAÇLARIN PROGRAMI
26 Ekim Salı
Saat 19.00 Öğretmenler-Devlet Hastanesi
27 Ekim Çarşamba
Saat 19.00 Din İşleri-Gelir ve Vergi Dairesi
Saat 20.00 KKTC Meclis-Merkezi Cezaevi
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