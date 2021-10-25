banner583
Sera gazı birikimi pandemiye rağmen 2020'de rekor düzeyde
Sera gazı birikimi pandemiye rağmen 2020'de rekor düzeyde
14 0
30 0
 
El Clasico'da zafer Real Madrid'in
El Clasico'da zafer Real Madrid'in
16 0
Düello berabere bitti
Düello berabere bitti
38 0
Bilim İnsanlarının Paranormal Olaylara Getirdiği 6 Açıklama
Bilim İnsanlarının Paranormal Olaylara Getirdiği 6 Açıklama
52 0
Honda Civic Si, performansıyla konuşulacak
Honda Civic Si, performansıyla konuşulacak
36 0
Gecenin kahramanı Bulutoğluları
Gecenin kahramanı Bulutoğluları
25 0
banner661
banner726

Dairelerde hedef finaller

banner476

Hasan Ramadan Cemil Daireler Turnuvası’nda son maçlar oynanırken, ilk dörde kalan takımlar finallerde mücadele edecek

banner714
Dairelerde hedef finaller
banner721
Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda 6. maçlar tamamlanırken, Gelir ve Vergi Dairesi 18 puanla son maça lider girdi. 
Son maçların ardından ilk dörde kalan takımlar finallerde mücadele edecek. Göçmenköy’de Aslan Bıçaklı Halı Sahası’nda oynanan turnuvada final karşılaşması 4 Kasım’da oynanacak.
PUAN DURUMU
Takımlar                             O            G            B             M           A             Y             P             AV.
1.Gelir Vergi Dairesi       6             6             0             0             44           14           18           30
2.Merkezi Cezaevi          6             5             0             1             34           19           15           15
3.Öğretmenler                 6             4             0             2             47           38           12           9
4.Devlet Hastanesi         6             3             1             2             36           28           10           8
5.KKTC Meclis                   6             2             1             3             27           32           7             -5
6.Din İşleri                          6             2             0             4             31           48           6             -17
7.Orman Dairesi               6             1             0             5             14           29           3             -15
8.Telefon Dairesi             7             0             0             7             24           55           0             -33
ALINAN SONUÇLAR
Devlet Hastanesi-Meclis: 6-6
Merkezi Cezaevi-Din İşleri: 8-5
Meclis-Telefon Dairesi:  5-3
SON MAÇLARIN PROGRAMI
26 Ekim Salı
Saat 19.00 Öğretmenler-Devlet Hastanesi
27 Ekim Çarşamba
Saat 19.00 Din İşleri-Gelir ve Vergi Dairesi
Saat 20.00 KKTC Meclis-Merkezi Cezaevi
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.