Dairelerde futbol zamanı

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası, İbrahim Özsoy’un organizesinde 7 Eylül Salı günü başlıyor

Ülkemizdeki Devlet Daireleri arası düzenlenen ve bu yıl 11’incisi gerçekleştirilecek olan halı saha futbol turnuvası 7 Eylül Salı günü başlıyor.

Merhum iş adamı ve spor tutkunu Hasan Ramadan Cemil adına gerçekleşen bu anlamlı turnuva her yıl olduğu gibi yine İbrahim Özsoy tarafından organize edilecek. Göçmenköy Aslan Bıçaklı Halı Sahası’nda başlayacak olan Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda maçlar bu yıl Salı ve Çarşamba akşamları oynanacak.

İki grup halinde organize edilmesi planlanan Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası için son kayıtlar 3 Eylül Cuma günü alınacak ve fikstür oluşturularak maçlara başlanacak.

Devlet Dairelerinin her yıl yoğun ilgi gösterdiği ve görkemli ödül töreni ile son bulan Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda bazı bakanlar ve üst düzey bürokratlar da forma giyerken, turnuvada geçtiğimiz yıl Gelir ve Vergi Dairesi şampiyon olmuştu.



