Dairelerde dördüncü hafta tamamlandı

Hasan Ramadan Cemil, Dairelerarası Halı Saha Futbol Turnuvasında heyecan dördüncü hafta maçları ile devam etti.

Futbol turnuvasında 4. hafta ikinci gece maçları da oynanırken, Öğretmenler, Cumhuriyet Meclisi’ni yenerek ikinci galibiyetlerini aldılar.Cezaevi – OrmanDairesi maçı ise OrmanDairesi’nin maça çıkmaması nedeniyle oynanamadı.

Dördüncü haftada alınan sonuçlar şöyle:

Gelir ve Vergi Dairesi:9 Devlet Hastanesi:3

Din İşleri Dairesi:4 Telefon Dairesi:3

Öğretmenler: 9 Cumhuriyet Meclisi: 3

OrmanDairesi – Cezaevi (OrmanDairesi maça çıkmadı.)



