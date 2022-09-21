Dairelerde çekişmeli maçlar

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri arası halı saha futbol turnuvasında ikinci hafta maçları başladı. Kermiya-Ortaköy bölgesindeki İrsen Küçük Ortaokulu Halı Sahası’nda gerçekleşen turnuvada dün akşam (Salı) A Grubu maçları oynandı ve birbirinden çekişmeli mücadeleler izlendi. Turnuvada bu akşam da B Grubu maçları oynanacak. Her hafta Salı ve Çarşamba akşamı 18.00-21.00 saatleri arasında yapılacak karşılaşmalarla gerçekleşecek turnuvada A Grubu’nda dün oynanan maçlarda Merkezi Cezaevi, Devlet Hastanesi ile Gelir ve Vergi Dairesi maçlarını galibiyetle tamamladı. B Grubu’nda ise geçtiğimiz haftayı hükmen galibiyetle geçen İlköğretim Dairesi bu akşam Din İşleri takımı ile karşılaşacak. B Grubunun diğer maçı Polis ile Tarım Bakanlığı arasında oynanacak.
Sonuçlar ve maç program şöyle:
DÜN
A GRUBU Sivil Havacılık D. 3 4 Merkezi Cezaevi
Devlet Hastanesi 4 2 KKTC Meclis
Gelir Vergi Dairesi 14 6 Eğitim Ortak Hizmetler D.
BUGÜN - 21 Eylül Çarşamba
B GRUBU
19-20 Lefkoşa Polis Tarım Bakanlığı
20-21 İlk Öğretim Dairesi Din İşleri
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