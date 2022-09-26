Dairelerde 3.hafta başlıyor

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda sıra üçüncü hafta maçlarında

Puan durumları ve haftanın programı şöyle:

27 Eylül Salı A GRUBU 18-19 Merkezi Cezaevi KKTC Meclis 19-20 Eğitim Ortak Hizmetler D. Devlet Hastanesi 20-21 Sivil Havacılık D. Gelir ve Vergi Dairesi 28 Eylül Çarşamba B GRUBU 19-20 İlk Öğretim Dairesi Başbakanlık-Dev. Piyango. 20-21 Din İşleri Tarım Bakanlığı

KKTC’deki Bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı daireler arasında gerçekleştirilen halı saha futbol turnuvasında 3.hafta maçları başlıyor. Bu yıl 12.kez düzenlenen ve yine Hasan Ramadan Cemil adına organize edilen devlet daireleri futbol turnuvasında 11 takım mücadele ediyor.Ortaköy Kermiya bölgesindeki İrsen Küçük Ortaokulu Halı Sahası’nda gerçekleşen turnuvada maçlar Salı ve Çarşamba akşamları 18.00 ile 21.00 saatleri arasında oynanıyor.Hasan Ramadan Cemil 12.Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda üçüncü hafta maçları öncesinde A Grubunda Gelir ve Vergi Dairesi, Merkezi Cezaevi, B Grubu’nda ise Lefkoşa Polis, Başbakanlık, İlköğretim Dairesi takımları kayıpsız yoluna devam ediyor.1.Gelir Vergi Dairesi 2 2 - - 23 8 62.Merkezi Cezaevi 2 2 - - 7 5 63.Eğitim Ortak Hiz.D. 2 1 1 - 12 20 44.Devlet Hastanesi 2 1 - 1 6 5 35.Sivil Havacılık D. 2 - 1 1 9 10 16.KKTC Meclis 2 - - 2 4 13 01.Lefkoşa Polis 2 2 - - 25 7 62.Başbakanlık 2 2 - - 12 1 63.İlköğretim Dairesi 2 2 - - 12 7 64.Din İşleri 2 - - 2 14 22 05.Tarım Bakanlığı 2 - - 2 1 24 0