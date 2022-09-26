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Dairelerde 3.hafta başlıyor

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Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda sıra üçüncü hafta maçlarında

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Dairelerde 3.hafta başlıyor
KKTC’deki Bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı daireler arasında gerçekleştirilen halı saha futbol turnuvasında 3.hafta maçları başlıyor. Bu yıl 12.kez düzenlenen ve yine Hasan Ramadan Cemil adına organize edilen devlet daireleri futbol turnuvasında 11 takım mücadele ediyor.
Ortaköy Kermiya bölgesindeki İrsen Küçük Ortaokulu Halı Sahası’nda gerçekleşen turnuvada maçlar Salı ve Çarşamba akşamları 18.00 ile 21.00 saatleri arasında oynanıyor.
Hasan Ramadan Cemil 12.Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda üçüncü hafta maçları öncesinde A Grubunda Gelir ve Vergi Dairesi, Merkezi Cezaevi, B Grubu’nda ise Lefkoşa Polis, Başbakanlık, İlköğretim Dairesi takımları kayıpsız yoluna devam ediyor.
 
Puan durumları ve haftanın programı şöyle:
A GRUBU PUAN DURUMU
TAKIMLAR                          O            G            B             M           A             Y             P
1.Gelir Vergi Dairesi       2             2             -              -              23           8             6
2.Merkezi Cezaevi          2             2             -              -              7             5             6
3.Eğitim Ortak Hiz.D.      2             1             1             -              12           20           4
4.Devlet Hastanesi         2             1             -              1             6             5             3
5.Sivil Havacılık D.            2             -              1             1             9             10           1
6.KKTC Meclis                   2             -              -              2             4             13           0
 
B GRUBU PUAN DURUMU
TAKIMLAR                          O            G            B             M           A             Y             P
1.Lefkoşa Polis                 2             2             -              -              25           7             6
2.Başbakanlık                    2             2             -              -              12           1             6
3.İlköğretim Dairesi        2             2             -              -              12           7             6
4.Din İşleri                          2             -              -              2             14           22           0
5.Tarım Bakanlığı             2             -              -              2             1             24           0
 
27 Eylül Salı
A GRUBU
18-19 Merkezi Cezaevi     KKTC Meclis
19-20 Eğitim Ortak Hizmetler D.     Devlet Hastanesi
20-21 Sivil Havacılık D.     Gelir ve Vergi Dairesi
28 Eylül Çarşamba
B GRUBU
19-20 İlk Öğretim Dairesi     Başbakanlık-Dev. Piyango.
20-21 Din İşleri     Tarım Bakanlığı
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