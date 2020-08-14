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Daireler sahaya inecek

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Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası Eylül ayının ilk haftası başlayacak

Daireler sahaya inecek
K.K.T.C'deki Bakanlıklar ve Bakanlıklara bağlı Devlet organlarının katılımı ile her yıl düzenlenen Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası
31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak.
Geçtiğimiz gün Hasan Ramadan Cemil İşletmeleri Direktörü Işın Ramadan Cemil ile bir ön görüşme yapan turnuvanın organizatörü İbrahim Özsoy ile Ahmet Özsoy, turnuvanın yapılmasını kararlaştırdılar.
Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvasınakatılacak olan daireler her yıl olduğu gibi yine 0542 8552925 noluTelefon'la İbrahim Özsoy'a müracaat edebilecekler. Müracaatlar 25 Ağustos'ta sona erecek.
 
 
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