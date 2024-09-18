Daireler sahaya indi

Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri Turnuvası 14.kez başladı

Hasan Ramadan Cemil 14.Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın vuruşu ile başladı.

Toplam 11 takımın 2 grupta mücadele edeceği turnuva İrsen Küçük Ortaokulu Halı Sahası’nda gerçekleşiyor.

Merhum iş insanı ve spor sever Hasan Ramadan Cemil adına İbrahim Özsoy tarafından organize edilen ve bu yıl 14.kez gerçekleşen turnuvada ilk maçlar nefes kesti.

Turnuvanın açılışında başlama vuruşunu yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, her yıl açılışını yaptığı ve finalinde de yer aldığı bu güzel turnuvanın kamu görevlileri arasında sosyalleşmeye büyük katkı sağlayıp farklı dairelerdeki personeli birbiri ile tanışmasına vesile olduğu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, merhum Hasan Ramadan Cemil’in anısını yaşatma adına bu güzel turnuvanın gerçekleşmesine vesile olan Ramadan Cemil İşletmelerine ve Işın Ramadan Cemil’e de teşekkür etti. Büyük özveri ile hazırlıkları yapıp turnuvayı düzenleyen ve bunu 14 yıldır sürdüren İbrahim Özsoy ve ailesine kutlayan Cumhurbaşkanı, tüm takımlara ve hakemlere başarılar diledi.

Hasan Ramadan Cemil 14.Devlet Daireleri Arası Halı Saha Futbol Turnuvası’nda Salı akşamları 2 maç, Çarşamba akşamları ise 3 maç oynanacak.



İlk gün maç sonuçları şöyle:

A GRUBU

Sivil Savunma- Sosyal Sigortalar: 8-7

İlköğretim Dairesi- Cezaevi: 4-1

Devlet Hastanesi (BAY)

