Dağcılık Spor Derneği, parkur temizledi

Ülkemizin en faal yürüyüş derneklerinden olan Dağcılık Spor Derneği üyeleri, hem yürüyüş hem de temizlik yaptılar.
Dağcılık Spor Derneği üyeleri tarafından AlevkayasıAdalyapınarı Parkurunda gerekli temizlik yapıldı. Temizlik sonrasında üyelerden Kemal Sunar keman resitali ile üyeleri dinlendirirken, maksıl karpuz ziyafeti ile günün yorgunluğu atıldı.
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