Cumhuriyet için rekorları kırdılar

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından KKTC’nin 37. kuruluş yıldönümü nedeniyle, Taekwondo Karate Budo Kırış Müsabakaları büyük bir coşku içerisinde yapıldı

Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından KKTC’nin kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde etkinlik düzenlendi.

KKTC’nin 37. kuruluş yıldönümü nedeniyle yapılan Taekwondo Karate Budo Kırış Müsabakaları Avrasya Taekwondo Merkezinde büyük bir coşku ve alkışlar ile yapıldı. Kırış Rekorlarının kırıldığı şampiyonada federasyon Başkanı Senior Grand Master Eyüp Zafer Gökbilen iki ayrı el kırışı ile ön ayak kırışı yaparak, Cumhuriyetimizi kutladı. Çok büyük alkış ve tezahurlar içerisinde, dereceye girenlere ödülleri verildi. Bayraklarımız ve Atatürk selamlanarak bu özel günümüz anıldı.

El kırışlarında Yumruk(Çirigi) ve El yanı (sudo) ile kırış yapılırken, Ayak Kırışlarında Kroşe Tekme(Tolyaçagi) Ön tekme (Apçagi) yan Tekme (Yopçagi) Kırışları gerçekleştirildi.

BAYANLAR TAEKWONDO KARATE BUDO KIRIŞ YARIŞMALARI SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Pınar Akarpınar 2.Ana Tüysüz 3.Didem Yener

2.Kategori: 1. Ceyda Uçaner 2.Sevilay Ay 3.Nihan Kalpak

3.Kategori: 1. Elena Pakhomova 2.Tülin Sırma 3.Dilek Hastan

4.Kategori: 1. Hatice Alyanak 2.Esma Özbiçen 3.Tuğba Şeker

5.Kategori: 1. Rabia Tarım 2.Gülnaz Edalı 3.Gülcan Abdullah

6.Kategori: 1. Togzhan Birzankyzy 2.Gizem Gürpınar 3.Betül Yener

7.Kategori: 1. Hande Erşahinoğlu 2.Pınar Karasay 3.Gülizar Yılmaz

8.Kategori: 1. Melissa Erarslan 2.Beliz Kızıltaş 3.Sevda Uçar

9.Kategori: 1. Duru Su Yenice 2.Öncel Alyanak 3.Melis Tanlı

ERKEKLER TAEKWONDO KARATE BUDO KIRIŞ YARIŞMALARI SONUÇLARI

1.Kategori: 1.Ramadan Gökbilen 2.Taner Kara 3.Zeynel Yıldırım

2.Kategori: 1.Dmitry Gordeev 2.Şakir Yağızsoy 3.Mahmut Colayır

3.Kategori: 1.Mehmet Güzelmansur 2.Arda Aslan Öztürk 3.Sinan Kara

4.Kategori: 1.Kerim Karpuz 2.Ahmet Faruk Kocabaş 3.Bahadır Boz

5.Kategori: 1.Ramadan Alaçam 2.Denktaş Karamahmutoğlu 3.İbrahim Keser

6.Kategori: 1.Halil Bildik 2.Yunus Alaçam 3.Mürsel Ak

7.Kategori: 1.İbrahim Demir 2.Agit Yenice 3.Kuzey Boztaş

8.Kategori: 1.Özkay Ramiz 2.Şakir Atınç Yağızsoy 3.Sinan Tüfekçi

9.Kategori: 1.Nazım Efe Hamurcu 2.Kamil Umut Demir 3.Akın Gürsel

10.Kategori: 1.Emirhan Edalı 2.Çınar Karasay 3.Hakan Şener

11.Kategori: 1.Daniel Korshonov 2.Fedor Fedorov 3.Ahmet Tepe

12.Kategori: 1.Devut Jorayev 2.Kandımbek Yusupov 3.Mikhail Memedov

13.Kategori: 1.Farhat Jorayev 2.Mehmet Kıran 3.Hüseyin Kızıltaş



