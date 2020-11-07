Cumhuriyet için attılar

Mehmet Paralik başkanlığındaki Atıcılık Federasyonu yönetim kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde BR (Masa üstü destekli) Havalı Tüfekler KKTC Cumhuriyet Kupası müsabakası düzenledi.
Cumhuriyet Kupası müsabakasının1. etabı tamamlandı. Dünya Havalı ve Ateşli Tüfekler Destekli Atış Federasyonunun (WRABF) teknik kurallarının uygulandığı müsabaka, Taşkent Ateşli Yivli Silahlar Poligonunda 25 metre atış mesafesi esaslarında gerçekleştirildi.
Zaman zaman şiddetini artıran rüzgar atıcı sporculara zor anlar yaşattı. 21 Kasım tarihinde Cumhuriyet Kupası müsabakasının 2. etabı düzenlenecek.
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