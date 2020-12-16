banner583
banner572
Trabzonspor kupada havlu attı
Trabzonspor kupada havlu attı
6 0
Final, Yusuf Hüdan anısına olacak
Final, Yusuf Hüdan anısına olacak
16 0
 
Serdarlı çöplüğü perişan etti
Serdarlı çöplüğü perişan etti
25 0
Renkli Kuşak sınavında başarılılar açıklandı
Renkli Kuşak sınavında başarılılar açıklandı
13 0
Antalya'da tarım alanları sular altında
Antalya'da tarım alanları sular altında
17 0
Master Kupası ilk şampiyonları belirlendi
Master Kupası ilk şampiyonları belirlendi
29 0
MINI'den ev konforunda bir konsept
MINI'den ev konforunda bir konsept
45 0
banner529
banner570

Cook yönetimi görev dağılımı yaptı

banner476

KKTC Avcılık Federasyonu genel kurulunda 46 kulübün onayıyla başkan olan Osman Cook’un yönetimi görev dağılımı yaptı

banner577
Cook yönetimi görev dağılımı yaptı

Aktif 12 bin üye ile 89 kulübü bünyesinde barındıran KKTC Avcılık Federasyonu’nun yeni Başkanı Osman Cook olmuştu.
Avcılık Federasyonu çatısı altında aktif 89 kulüpten, 55 kulübün 110 temsilcinin 92 tanesinin oyun alan Osman Cook, Mustafa Emirkanile girdiği yarışın kazananı olmuştu.
46 kulübün onayıyla KKTC Avcılık Federasyonu’nun yeni başkanı olan Osman Cook’un yönetimi de görev dağılımı yaptı. Yeni Başkan Osman Cook ve yeni yönetim kurulu ve görev dağılımı şöyle:
“Genel Sekreter Ahmet Mahirel, Genel Sayman Ramadan Yarkan, Eğitim Asbaşkanı Salih Mert Çakırlı, Av Üretim Asbaşkanı Vet. Kemal Tunalı, Müsabakalar Asbaşkanı Cemal Özcemoğlu, Hukuk ve Sosyal İşler Sorumlusu Av. Ulaş Sabancı, Av Koruma Asbaşkanı Burhan Açar, Basın, Yayın ve Propaganda Sorumlusu Selçuk Zekai, Faal Üyeler Mustafa Margilili ile Necip Nur
Denetleme Kurulu: Mustafa Kitaplı, Mustafa Özgüvenel, Ahmet Kaplan
Ceza Kurulu: Av. Cemal Gündüz, Okan Helvacı, Mustafa Katip, Kamil Gürsan ve Hasan Demirsu”
 

banner342
Etiketler; #Avcılık
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.