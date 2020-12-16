Cook yönetimi görev dağılımı yaptı

KKTC Avcılık Federasyonu genel kurulunda 46 kulübün onayıyla başkan olan Osman Cook’un yönetimi görev dağılımı yaptı

Aktif 12 bin üye ile 89 kulübü bünyesinde barındıran KKTC Avcılık Federasyonu’nun yeni Başkanı Osman Cook olmuştu.

Avcılık Federasyonu çatısı altında aktif 89 kulüpten, 55 kulübün 110 temsilcinin 92 tanesinin oyun alan Osman Cook, Mustafa Emirkanile girdiği yarışın kazananı olmuştu.

46 kulübün onayıyla KKTC Avcılık Federasyonu’nun yeni başkanı olan Osman Cook’un yönetimi de görev dağılımı yaptı. Yeni Başkan Osman Cook ve yeni yönetim kurulu ve görev dağılımı şöyle:

“Genel Sekreter Ahmet Mahirel, Genel Sayman Ramadan Yarkan, Eğitim Asbaşkanı Salih Mert Çakırlı, Av Üretim Asbaşkanı Vet. Kemal Tunalı, Müsabakalar Asbaşkanı Cemal Özcemoğlu, Hukuk ve Sosyal İşler Sorumlusu Av. Ulaş Sabancı, Av Koruma Asbaşkanı Burhan Açar, Basın, Yayın ve Propaganda Sorumlusu Selçuk Zekai, Faal Üyeler Mustafa Margilili ile Necip Nur

Denetleme Kurulu: Mustafa Kitaplı, Mustafa Özgüvenel, Ahmet Kaplan

Ceza Kurulu: Av. Cemal Gündüz, Okan Helvacı, Mustafa Katip, Kamil Gürsan ve Hasan Demirsu”

