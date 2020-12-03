Cook, projelerini basına açıklayacak

KKTC Avcılık Federasyonu’nun 11 Aralık Cuma günü yapılacak olağan genel kurul toplantısında başkanlığa aday olan Osman Cook, spor basını ile projelerini paylaşacak.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin Göçmenköy Merkez Lokali’nde bugün saat 10.00’ da başlayacak toplantıya genel kurulda yönetime aday olacak arkadaşları ile birlikte katılacak başkan adayı Osman Cook, toplantısını Pandemi kuralları gözeterek yapacak.

Osman Cook, toplantıda başkan adaylığı gerekçelerini, ileriye dönük projeleri ve avcılık camiasına sunacağı manifestosunu spor basını ile paylaşacak.

