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Çocuklar yeni yıla mutlu girdi

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Cimnastik Federasyonu ve ZAYDER işbirliğinde başlatılan ‘Haydi Yeni Yıla Hep Birlikte Mutlu Girelim’ kampanyası ilk meyvelerini verirken, ihtiyaçlı çocuklara kıyafet ve oyuncak yardımı yapıldı

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Çocuklar yeni yıla mutlu girdi
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KKTC Cimnastik Federasyonu ve Zeytin Ağacı Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) işbirliğinde ihtiyaçlı çocuklara kıyafet ve oyuncak yardımı yapıldı.
İki kurum arasına başlatılan sosyal yardım çalışmalarının ilki olan ‘Haydi Yeni Yıla Hep Birlikte Mutlu Girelim’ kampanyası ilk meyvelerini verdi, yılbaşı dolayısıyla 300’ün üstünde çocuğa hediyeleri verildi.
Dün Cimnastik Federasyonu’nda düzenlenen etkinlikte, Federasyon Başkanı Hasan Sapsızoğlu ve ZAYDER Başkanı Rabia Özcömert çocuklara ve ailelere hediyeleri teslim etti.
Hediyelerini almaya gelemeyen ailelere ve sağlık sorunu bulanan çocuklara da hediyeleri evlerine götürülerek bizzat hediye edildi.
Kampanya kapsamında 17 bin 200 TL bağış ve kıyafet desteği toplanırken, çocuklara; 350 adet mutlu kutu adında öğretici oyuncak, 254 çocuk kıyafeti, 59 mont, 20 paket çikolata ve 15 paket yemiş verildi.
CimnastikFedrasyonu Başkanı Sapsızoğlu ve ZAYDER Başkanı Özcömert, bu güzel kampanya kapsamında kendilerine güvenerek çocukları mutlu eden herkese teşekkür etti.
Hatırlanacağı üzere Cimnastik Federasyonu ile Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) arasında, fırsat eşitsizliği yaşayan kadın ve gençlere ortak bir şekilde destek çıkmak adına protokol imzalanmıştı.

 
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