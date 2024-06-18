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Çocuk ve Genç Fitness Milli Takım sporcuları Avrupa Şampiyonası'ndan 5 şampiyonluk ile döndü

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Çocuk ve Genç Fitness Milli Takım sporcuları Avrupa Şampiyonası'ndan 5 şampiyonluk ile döndü
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KKTC Halter Vücut Geliştirme Federasyonu Çocuk ve Gençler Fitness Milli Takım Sporcuları, 15-16 Haziran tarihleri arasında Slovakya’nın Kosice kentinde yapılan IBFF Avrupa Şampiyonası'nda beş şampiyonluk elde ettiler.
Federasyondan verilen bilgiye gören Avrupa’nın “en iyilerinin” yarıştığı şampiyonada, KKTC milli takım sporcuları, “fit kids, acro fitness, fitness-dans” kategorilerinde Avrupa kıtasının ülke milli takımları ile yarışarak beş şampiyonluk kazandılar.

Federasyon açıklamasında, “Ülkemizin adını tam beş kez şampiyonlukla anons ettirip, İstiklal marşımızı defalarca Avrupa’ya dinlettiler. Bizlere büyük gurur yaşattılar” ifadelerine yer verildi.
IBFF Avrupa Şampiyonasında KKTC milli sporcularının dereceleri şöyle:
“Coşkun Taşt Ateş, 17 yaş, Fit Kids Solo, Şampiyon;  Kadriye Derin Yeltekin, 7 yaş, Fit Kids Solo, Şampiyon; Talat Özakan, 9 yaş, Fit Kids Solo, Şampiyon; Nira-Beren, Junior, Acro Fitness-Duo, Şampiyon; Coşkun-Lavin, Senior, Fit Kids-Duo, Şampiyon; Letife Çapkın, 6 Yaş, Fit Kids Solo, İkinci; Lavin Çerkez, 14 Yaş, Fit Kids B Solo, İkinci; Nira Korahan, 11 Yaş Fit Kids A Solo, Üçüncü; Beren Aral, 12 Yaş, Acro Fitness Solo, Dördüncü; Su Öz, 15 Yaş, Fit Kids A Solo, Dördüncü ve Beren Cesur, 8 Yaş, Fitness Dans Solo, Sekizinci.”
Açıklamada, IBFF Avrupa Şampiyonası'nda, KKTC’nin uluslararası hakemi ve Fitness Baş Antrenörü Neval Çelebioğlu Akgürgen'in de başarıyla görev yaptığı ifade edildi.
 
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