CMC’de Yeşilyurt Open Golf Turnuvası şampiyonu Önder Akser

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 4 Eylül Pazar gün yapılan Yeşilyurt Open Golf Turnuvası’nda Şampiyon, 36 Puan ile Önder Akser oldu. Stableford formatında 18 çukur ve Course Handicap’ın % 95’i baz alınarak gerçekleşen turnuvada 34 Puan (back nine score) ile Karl Crosby ikinci olurken, Olgun Emirzade de yine 34 Puan (back nine score) ile üçüncülüğü elde etti. Turnuva sonrası dereceye girenlere kupa ve ödülleri Kulüp Kaptan’ı Hasan İlkay tarafından takdim edildi.