banner583
Red and White tribünlere renk katıyor
Red and White tribünlere renk katıyor
10 0
Kıbrıs Türk Edebiyatı büyük ustasını kaybetti
Kıbrıs Türk Edebiyatı büyük ustasını kaybetti
206 0
 
Beşiktaş, Avrupa’da dağıldı
Beşiktaş, Avrupa’da dağıldı
20 0
Dünyaca ünlü Kıbrıslı Türk İlüzyonist YDÜ öğrencilerine hayat hikayesini paylaşacak
Dünyaca ünlü Kıbrıslı Türk İlüzyonist YDÜ öğrencilerine hayat hikayesini paylaşacak
49 0
24 0
Düelloda Doğan’ın nefesi yetmedi
Düelloda Doğan’ın nefesi yetmedi
53 0
Geçmişte Büyük Bir Keyifle Oynanan 10 Çocuk Oyunu
Geçmişte Büyük Bir Keyifle Oynanan 10 Çocuk Oyunu
42 0
banner661
banner726

CMC’de turnuva heyecanı yaşanacak

banner476

banner714
CMC’de turnuva heyecanı yaşanacak
banner721
CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Sahası’nda 24 Ekim Pazar günü Sunpex Ltd. sponsorluğunda Khortytsa Open Golf Turnuvası oynanacak
Yoğun bir katılımla gerçekleşecek olan Khortytsa Open Golf Turnuvası sonrası özel ödüller verilip, ikramlar yapılacak. Turnuva, Stablefotd formatında Course Handicap’ın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak oynanacak.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.