CMC’de turnuva heyecanı yaşanacak

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Sahası’nda 24 Ekim Pazar günü Sunpex Ltd. sponsorluğunda Khortytsa Open Golf Turnuvası oynanacak

Yoğun bir katılımla gerçekleşecek olan Khortytsa Open Golf Turnuvası sonrası özel ödüller verilip, ikramlar yapılacak. Turnuva, Stablefotd formatında Course Handicap’ın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak oynanacak.

