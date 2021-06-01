CMC’de şampiyonu John Atkins

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında, Pandemi koşullarındaki önlemlere azami önem gösterilerek gerçekleşen Kulüp Yarışması Monthly Medal’da Şampiyon 61 Net ile John Atkins oldu.

Strokeplay formatında, % 95 Handicap ve 18 çukur olarak oynanan turnuvada Bob Hodge 63 Net ile ikinci olurken, Heiner Helmer de 68 Net ile üçüncülüğü elde etti. Turnuva sonrası kazanana kupası CMC Golf Kulübü Kaptan’ı Bertan Erçin tarafından takdim edildi. Önümüzdeki hafta sonu 6 Haziran Pazar günü, CMC’de sezonun önemli turnuvalarından biri olan Efes Pilsen Open oynanacak.



