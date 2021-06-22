banner583
Kortlarda Performans Tur başladı
Kortlarda Performans Tur başladı
7 0
Mocha Nasıl Yapılır?
Mocha Nasıl Yapılır?
32 0
 
Türkiye’de Mutlaka Görülmesi Gereken Tarihi ve Turistik Yerler
Türkiye’de Mutlaka Görülmesi Gereken Tarihi ve Turistik Yerler
30 0
Herkes şikayet ediyor ama ciddi önlem alan yok
Herkes şikayet ediyor ama ciddi önlem alan yok
41 0
Gün babalarındı
Gün babalarındı
28 0
İtalya kayıpsız turladı
İtalya kayıpsız turladı
14 0
Yıldız Gönyeli’de zirvede
Yıldız Gönyeli’de zirvede
43 0
banner661

CMC’de şampiyon JP Mainardi

banner476

Golfte sezonun önemli turnuvalarından Bostancı Bağcıl Golf Turnuvası’nda şampiyon Jean Pierre Mainardi oldu

banner666
CMC’de şampiyon JP Mainardi
CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Sahasında,Pandemi koşullarındaki önlemlere azami önem gösterilerek gerçekleşen, sezonun önemli turnuvalarından biri olan Bostancı Bağcıl Golf Turnuvası’nda şampiyon 39 puan ile Jean Pierre Mainardi oldu.
Stableford formatında, % 95 Handicap ve 18 çukur olarak oynanan turnuvada 36 Puan ile ChrisMoores ikinci olurken, Hasan İlkay da 35 Puan ile üçüncülüğü elde etti.
Turnuva sonrası kazananlara kupaları Kulüp Kaptan’ı Bertan Erçin ve Kaptan Yardımcısı Karl Crosby tarafından takdim edildi.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.