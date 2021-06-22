CMC’de şampiyon JP Mainardi

Golfte sezonun önemli turnuvalarından Bostancı Bağcıl Golf Turnuvası’nda şampiyon Jean Pierre Mainardi oldu

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Sahasında,Pandemi koşullarındaki önlemlere azami önem gösterilerek gerçekleşen, sezonun önemli turnuvalarından biri olan Bostancı Bağcıl Golf Turnuvası’nda şampiyon 39 puan ile Jean Pierre Mainardi oldu.

Stableford formatında, % 95 Handicap ve 18 çukur olarak oynanan turnuvada 36 Puan ile ChrisMoores ikinci olurken, Hasan İlkay da 35 Puan ile üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonrası kazananlara kupaları Kulüp Kaptan’ı Bertan Erçin ve Kaptan Yardımcısı Karl Crosby tarafından takdim edildi.

