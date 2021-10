CMC’de şampiyon Garabli

Khortytsa Open Golf Turnuvası’nda Hasan Garabli 42 puan ile şampiyon olurken, ikinciliği John Eldridge, üçüncülüğü dePhilip Channings elde etti

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Golf Sahası’nda oldukça yüksek bir katılımla SunpexTradingLtdsponsorluğunda gerçekleşen Khortytsa Open Golf Turnuvası’nda Hasan Garabli 42 puan ile şampiyon oldu.

Course Handicap’ın % 95’i baz alınarak Stableford formatında ve 18 çukur olarak oynanan turnuvada 42 puan ve Back Nine Skor ile ikinciliği John Eldridge alırken, Philip Channings de 41 Puan ile üçüncülüğü elde etti. Turnuva’nın Gross Birinciliğini ise 25 puan ile Aydın Türker elde etti. Turnuvada ayrıca verilen diğer ödüller olan Longest Drive (En uzun vuruş) ödülünü Derviş Sam alırken NearestToThePin (Bayrağa en yakın vuruş) ödülünü de Aybars Karaatmaca kazandı. Turnuvanın son ödülü olan sürpriz ödülü ise turnuva sonuncusu John Atkins aldı.

Turnuva sonrasında Khortytsa Votka tadımlarının gerçekleştiği kokteylde kazananların kupa ve ödülleri SunpexTrading Ltd. Genel Müdürü Deniz Şah ve Golf Federasyonu başkanı Dr. Hasan Garabli tarafından takdim edildi.