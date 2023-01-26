CMC’de Monthly Medal Şampiyonları Hasan Garabli ve John Taylor

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 23 Ocak Pazar gün gerçekleşen sezonun ilk aylık kulüp yarışması MonthlyMedal turnuvası Şampiyonları Hasan Garabli ve John Taylor oldu. Geçen yıllardan farklı olarak Handicapları 0-21 arası oyuncuların A; 22’den yüksek Handicaplı oyuncuların da B Kategorisinde yarıştığı ve Strokeplay formatında 18 delik ve coursehandicapın %95’i baz alınarak oynanan turnuvada A Kategorisinde Hasan Garabli 69 Net ile birinci oldu. Karl Crosby 74 Net ile ikinci olurken Bertan Erçin de 75 Net ile ücününcülüğü elde etti. B Kategorisinde ise John Taylor 68 Net ile birinci olurken, Sinan Şemiler 74 Net ile ikinciliği, Vincent Alen de 75 Net ile üçüncülüğü elde etti. Turnuva sonrası, CMC Golf Kulübü Kaptanı Hasan İlkay kazananların ödüllerini takdim etti. CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında hafta sonu CMC Cup Turnuvası gerçekleşecek.

