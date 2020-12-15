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CMC’de Karl Crosby birinciliğe vurdu

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CMC Golf Kulübü tarafından organize edilen 3 Club &Putter yarışmasının şampiyonu 36 puan ile Karl Crosby oldu

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CMC’de Karl Crosby birinciliğe vurdu
CMC Golf Kulübü Genel Sekreteri Graham Paxton sponsorluğunda organize edilen ve toplam 4 sopa ile oynanan 3 Club &Putter yarışmasının şampiyonu 36 puan ile Karl Crosby oldu.
Stableford formatında Full Handicap ve 18 Çukur olarak oynanan turnuvada 35 puan ile Hasan Garabli ikinci olurken, Engin Portakalcıoğlu 33 puan ile üçüncülüğü elde etti. Yarışmanın özel ödülü olan “NearesttotheRavine” ödülünü ise yaptığı en yakın vuruşla Gülay Garabli aldı.
Turnuva sonrası gerçekleşen yemekli ödül töreninde kazananların hediyeleri Kulüp Kaptan’ı Bertan Erçin tarafından takdim edildi. 
 
 
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