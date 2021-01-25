CMC’de ilk turnuvanın şampiyonu Bundak

Golfta yılın ilk turnuvası Niyazi-Seniha Öztoprak Golf Turnuvası oynanırken, turnuvanın birincisi Özcan Bundak, ikincisi Claire Morley, üçüncüsü Ertan Erçin oldu

KKTC Golf Federasyonu organizasyonunda yılın ilk turnuvası Niyazi-Seniha Öztoprak Golf Turnuvası, CMC Yeşilyurt Golf Sahası’nda oynandı.

Stableford formatında ve World HandicapSystem (WHS) uygulamasının Course Handicap üzerinden % 95’i alınarak belirlenen handicaplar ile 18 çukur olarak oynanan oyun güzel bir havada ve çok geniş bir katılımla gerçekleşti. Turnuvanın birincisi 39 Stableford Puanı ile Özcan Bundak olurken, Claire Morley 36 puan ile ikinci, Bertan Erçin de 35 puan ile üçüncü oldu. Turnuva’nın Gross Birinciliğini ise 22 Gross Puanı ile Hasan Garabli aldı.

Turnuva’daki diğer ödüller olan Longest Drive (En Uzun Vuruş) Derviş Sam tarafından alınırken NearesttothePin (Bayrağa En Yakın Vuruş) ödülü ise Gülay Garablirarafından alındı.

Kazananlara kupaları Turnuva Sponsoru, Golf Federasyon’u ve CMC Golf Kulübü Onursal Başkan’ı Dr. Hasan Öztoprak tarafından takdim edildi.

Turnuva sonrası açık havada, sosyal mesafe kurallarına uyularak oyunculara yemek ikram edildi.

