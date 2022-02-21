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CMC’de Gaziveren Cup Golf Turnuvası şampiyonu Mahmut Kahraman

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CMC’de Gaziveren Cup Golf Turnuvası şampiyonu Mahmut Kahraman
CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 20 Şubat Pazar gün yapılan ve ilk üç sıranın son ana kadar süren mücadelelerle eşit puanlarla tamamlandığı Gaziveren Cup Golf Turnuvası’nda Şampiyon 35 Puan ile Mahmut Kahraman oldu. Stableford formatında 18 çukur ve Course Handicap’ın % 95’i baz alınarak oynanan turnuvada 35 Puan (back nine score) ile Hasan İlkay ikinci olurken, Engin Portakalcıoğlu da yine 35 Puan (back nine score) ile üçüncülüğü elde etti. Turnuva sonrası dereceye girenlere kupa ve ödülleri Kulüp Kaptan’ı Karl Crosby tarafından takdim edildi.
 
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