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CMC’de 3 Club &Putter Turnuvası şampiyonu Sinan Şemiler

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CMC’de 3 Club &Putter Turnuvası şampiyonu Sinan Şemiler
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CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Sahasında 7 Mayıs Pazar gün gerçekleşen ve her oyuncunun maksimum toplam 4 adet golf sopası ile oynadığı 3 Club &Putter yarışmasının Şampiyonu 45 Puan ile Sinan Şemiler oldu. Stableford formatında Course Handicap’ın % 95’i baz alınarak 18 Çukur olarak oynanan turnuvada 44 Puan ile Helen Elizabeth Bridgman ikinci olurken BobHodge ise 42 Puan ile üçüncülüğü elde etti. Turnuva sonrası kazananların ödülleri CMC Golf Kulübü Kaptan’ı Aydın Türker tarafından takdim edildi.  CMC’de 14 Mayıs Pazar gün FBBB 4 Players Team Competition oynanacak.
 
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