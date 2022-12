CMC’de 2 Günlük Masters Golf Turnuvası Şampiyonu Gülay Garabli

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında Masters Turnuvası, 10 Aralık Cumartesi ve 11 Aralık Pazar gün oynandı. Sezon içerisinde yapılan turnuvalarda elde edilen derecelere göre oluşan Best of 7 Series’de ilk 12 sırada yer alan golfcülerin oynadığı yılın en önemli turnuvalarından biri olan 2 günlük turnuva sonrasında Masters Şampiyonluğu'nu ilk günü de 63 Net ile birinci sırada tamamlayan Gülay Garabli, toplamda 132 net ile kazandı. Her iki gün de çok güzel bir havada oynanan turnuva Stroke Play formatında, 18 çukur ve Course Handicap’ın % 95’i baz alınarak gerçekleşti. İlk günü Net 69 ile tamamlayan Hasan İlkay, toplam Net 140 ile turnuvada ikinci olurken, İlk günü Net 76 ile tamamlayan Hasan Garabli de toplam 141 Net ile üçüncülüğü elde etti. Turnuva sonrası, Masters 2022 Şampiyon’u Gülay Garabli’ye kupası CMC Golf Kulübü Kaptan’ı Hasan İlkay tarafından takdim edildi.