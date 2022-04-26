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CMC Nisan MonthlyMedal Golf Şampiyonu Jean Pierre Mainardi

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CMC Nisan MonthlyMedal Golf Şampiyonu Jean Pierre Mainardi
CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 24 Nisan Pazar gün yapılan aylık kulüp yarışması MonthlyMedal’da  68 Net ile Jean Pierre Mainardi Şampiyon oldu. Stroke Play formatında 18 çukur ve Course Handicap’ın % 95’i baz alınarak oynanan oyunda yine 68 Net ile (back nine score) Caner Barın ikinci olurken, 70 Net ile Steve Neufeld üçüncü oldu.
Turnuva sonrasında kazananların kupaları CMC Golf Kulübü Kaptan Yardımcısı Hasan İlkay tarafından verildi.
CMC Golf Kulübünde 1 Mayıs Pazar gün, May Stableford turnuvası gerçekleşecek.
 
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