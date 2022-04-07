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CMC Monthly Medal Golf Şampiyonu Mahmut Kahraman

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CMC Monthly Medal Golf Şampiyonu Mahmut Kahraman
CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında  yapılan aylık kulüp yarışması Monthly Medal’da  66 Net ile güzel bir oyun ve skor sonrasında Mahmut Kahraman Şampiyon oldu. Stroke Play formatında 18 çukur ve Course Handicap’ın % 95’i baz alınarak oynanan oyunda 70 Net ile Bertan Erçin ikinci olurken, ayni skor 70 Net ile Olgun Emirzade (back nine) üçüncü oldu.  Turnuva sonrasında kazananların kupaları CMC Golf Kulübü Kaptanı Karl Crosby tarafından verildi. CMC Golf Kulübünde 10 Nisan Pazar gün, kulüp eski üyelerinden Tim Fidler anısına düzenlenecek turnuva gerçekleşecek.
 
 
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