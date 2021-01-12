CMC Cup’ta şampiyon Garabli

CMC Yeşilyurt Golf Sahasında 10 Ocak Pazar günü yeni yılın ilk tekler turnuvası CMC Cup Turnuvası gerçekleştirildi.

CMC Cup’taşampiyon 38 puan ile Hasan Garabli oldu. Dünya’da yeni uygulamaya başlanan ve esası tüm oyuncuları yeteneklerine ve sahaların zorluk derecelerine göre daha adil bir şekilde eşitlemeye dayanan WHS (World HandicapSystem) hesaplaması ile 18 çukur olarak Stableford formatında oynanan turnuvada Karl Crosby 34 Puan ile ikinci olurken, Mahmut Kahraman yine 34 Puan ile (back nine score) üçüncülüğü elde etti.

CMC Cup Turnuvası şampiyonu Hasan Garabli’ye kupası Kaptan Bertan Erçin tarafından takdim edildi.

