CMC Cup Golf Turnuvası Şampiyonu Mahmut Kahraman...

CMC Yeşilyurt Golf Sahasında 9 Ocak Pazar gün gerçekleşen yeni yılın ikinci turnuvası CMC Cup’ta Şampiyon 39 Puan ile Mahmut Kahraman oldu. Esası, oyuncuları yeteneklerine ve sahaların zorluk derecelerine göre daha adil bir şekilde eşitlemeye dayanan WHS (World HandicapSystem) hesaplaması baz alınarak 18 çukur olarak Stableford formatında oynanan turnuvada Özcan Bundak 36 Puan ile ikinci olurken, Bertan Erçin de 33 Puan ile üçüncülüğü elde etti.

Kazananlara ödülleri Kaptan Karl Crosby tarafından takdim edildi

