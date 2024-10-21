Club Championship Golf Turnuvası’nda zafer Garabli ve İlkay’ın

CMC’de 2 gün oynanan Club Championship Golf Turnuvası kazananları Hasan Garabli ve Hasan İlkay…

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt Sahasında hafta sonu 2 günlük önemli bir turnuva gerçekleşti. CMC Golf Kulübü üyesi, Hilton Otelleri eski Genel Müdürü Jean Pierre Mainardi Sponsorluğunda 19 Ekim Cumartesi ve 20 Ekim Pazar gün yer alan turnuva Stroke Play formatında, Course Handicap’ın % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak oynandı.

19 Ekim Cumartesi gün oynanan turnuvanın ilk günü, Ian Steven Net 66 ile ilk sırayı alırken Keith Goddard Net 68 ile ikinci sırayı, Hasan Garabli de Net 71 ile üçüncü sırayı almıştı. 20 Ekim Pazar gün oynanan turnuvanın ikinci günü ise Net Kategorisinde Hasan İlkay toplamda Net 143 ile Şampiyon olurken, JP Mainardi Net 144 ile ikinci, Keith Goddard da 145 ile turnuvanın Net Üçüncüsü oldu.

Turnuvanın Gross Birincisi ise Toplam 170 vuruş ile Hasan Garabli oldu.

Turnuvanın diğer özel ödülü olan Bayrağa En Yakın Vuruş ödülünü ise Chris Moores elde etti.

Turnuva sonrası JP Mainardi tarafından kazananlara ödülleri ve kupaları takdim edildi.



