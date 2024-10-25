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Cimnastikte yarışma heyecanı yaşanacak

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Cimnastikte yarışma heyecanı yaşanacak
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KKTC Cimnastik Federasyonu faaliyetlerine devam ederken, 29 Ekim Türkiye Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde de etkinlik düzenleyecek.
KKTC Cimnastik Federasyonu, 26 Ekim Cumartesi günü saat 11:00’de Doktor Küçük Cimnastik Salonu’nda artistik cimnastik minik kızlar müsabakası düzenleyecek. Artistik cimnastik kızlar müsabakasına altı kulüp katılacak. Artistik cimnastik kızlar müsabakasında ilk 10 içerisine giren sporcular, Türkiye’de düzenlenecek olan Türkiye Artistik Cimnastik Minik Kızlar Müsabakasına katılmaya hak kazanacaklar.
 
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