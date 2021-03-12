Cimnastikte online hakem kursu düzenlenecek

Cimnastik Federasyonu, hakem eksikliğini gidermek için online hakem kursu düzenleyecek. Artistik cimnastik erkek aday hakem kursu ücretsiz olacak

KKTC Cimnastik Federasyonunda Hasan Sapsızoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, hakem eksikliğini gidermek için onlinehakem kursu düzenleyecek.

KKTC Cimnastik Federasyonu başkanı Hasan Sapsızoğluonlineartistik cimnastik erkek aday hakem kursu ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“KKTC Cimnastik Federasyonu olarak en büyük eksikliğimiz olan hakem eksikliğimizi gidermek için kurslarımıza devam ediyor.

Hakem eksikliğimizi,online olarak yapacağımız kursla gidermiş olacağız. Sporumuzun durduğu bu dönemi fırsata çevirerek tüm eksikleri gidermeyi planlıyoruz. Daha önce artistik cimnastik kız hakemlik kursunu düzenleyerek büyük bir problemi çökmüştük. Şimdi ise artistik cimnastik erkek aday hakem kursu düzenliyoruz.

13 – 14Mart 2021 tarihlerinde, Cumartesi ve Pazar günleri tam gün yapılacak olan kurs içinde bulunduğumuz pandemi sürecinden ötürü ücretsiz yapılacak.”

